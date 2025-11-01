ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
15 ಮಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಗೌರವ

ಸರ್‌.ಎಂ.ವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಇಂದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಕಾಗತಿ ನಾಗರಾಜ್
ಮಂಜುನಾಥ್
ವೆಂಕಟಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸುಕನ್ಯಾ
ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ
ಕವಿತಾ
ರವಿಚಂದ್ರ
ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ
ರಾಮಾಂಜಿನೇಯಲು
ಶ್ವೇತಾ
ರಾಜಪ್ಪ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎನ್.ವಿ
ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ
