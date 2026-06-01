ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ 6 ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ, ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಮನೆಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷಿಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೊಗೆ ಕಾರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜವಾರಾಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದ.

ಹೌದು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೊಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–44ರಲ್ಲಿನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೊ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯ ಕಾರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ಆಟೊ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಹ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಉಮಾದೇವಿ (55), ವಿಜಯಮ್ಮ (40), ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (50), ವೆಂಕಟರಾಯನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ (65), ಅರುಣಮ್ಮ (40) ಹಾಗೂ ಸದ್ದುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಆಂಜಿನಪ್ಪ (50) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಗಂಗಾದೇವಿ, ರಾಜಮ್ಮ, ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಭಾನುವಾರವೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಮಂದಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಅಫಘಾತದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಾರಥಿ, ಪ್ರತಾಪ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಟೊ, ಕಾರು, ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-18-41510692