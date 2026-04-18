ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಂಟಿಕೆ...

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸುವವರ ನೀರಿನ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಅರವಂಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅರವಂಟಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಅವಸಾನದತ್ತ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದನ–ಕರುಗಳಿಗೂ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನಡಿಗೆ, ಎತ್ತಿನಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದಾರಿಹೋಕರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೈಜುಗಲ್ಲುಗಳು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗಾರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದಿಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕೊಳಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನೀರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅವಸಾನ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ-44ರ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್, ಪರಗೋಡು, ಚೆಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರವಂಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಯೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರವಂಟಿಕೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಲು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳ ದಿಂಡು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಕಳೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಾಹ ತೀರಿಸುವ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರ ಒತ್ತಾಯ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರವಂಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಚಂಚಪ್ಪ ಗಾರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>