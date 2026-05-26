ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ; ರೋಗಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯುವ ನೊಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೀಟಿ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೂರದ ಕಡೆಗಳಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರರೋಗಿಗಳು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಳರೋಗಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳು ಸರತಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗದೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಮುಂದೆ ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗದೇ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ಗೂಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದಾಯಿತ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಇದೆ. ಸರತಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಬಿಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಕೌಂಟರ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಸರ್ವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>