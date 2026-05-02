ಗಡಿದಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟರಮಣ ರಥೋತ್ಸವ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಎರಡನೇ ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಮಲ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ (ಗಡಿದಂ) ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಗರುಡ, ಹನುಮಂತ, ಸಿಂಹ, ಶೇಷ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ಕಲ್ಯಾನೋತ್ಸವ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೂಲವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫಲಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೊದಲ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ರಥದ ಬಳಿ ತಮಟೆ ವಾದನ, ನಾದಸ್ವರ, ಡೋಲು, ಪಂಚರದ ಛತ್ರಿಯಿಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ರಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರೆದ ಭಕ್ತರು ದವಳ ಇಟ್ಟ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರು. ವೆಂಕಟರ ಮಣಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ... ಎಂಬ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮನೀಷಾ .ಎನ್ ಪತ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>