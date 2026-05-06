ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಆಸರೆ!

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಬಂದವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಅದೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ತೆರಳಬೇಕಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲಾಗದೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಪಟ್ಟಣದ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ತಡರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಆಗದೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ದೂಳಿನ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಮಾನೀಯ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಲಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>