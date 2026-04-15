ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ; ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ

<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಅಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 20 ಸಾವಿರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬದುಕಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸ್ಥಳವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ನಡೆಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಮಗನಾದ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಶಾಸಕರಾಗಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪಮಾನ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅಪಮಾನ. ಇದರಿಂದ ಮುಖಂಡ ಹರಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗದೇ ಮಹಾ ಚೇತನರಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾನತೆ ಬರುವವರೆಗೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರು ಅಜರಾಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದ್ದು ಇದೆ. ಇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನದ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶೋಷಣೆ, ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಅಪಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಅವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 52 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿಂದೂ ಬಿಲ್ ತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪಂಚತೀರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹರಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ ಆದ ನಾನು ಕಟ್ಟಡಕಡೆಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಬಡಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಟಿ.ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ನಿರ್ಮಲಮ್ಮ, ಜೆ.ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ, ಹೊಸಹುಡ್ಯ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಗುಜ್ಜೇಪಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ.ವೀರಾಂಜನೇಯ, ಆ.ನ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್.ಟಿ.ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ವಕೀಲ ಸತೀಶಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-16-872559576</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>