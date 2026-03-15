ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಮನವಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಐಸಿಡಿಎಸ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ(ಸಿಐಟಿಯು) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ.ರತ್ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಯೋಜನೆ ಆಗಿ 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. 2013ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ 2009ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನು 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರನ್ನು 4ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಂಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದು ಇಎಸ್ಐ, ಪಿಎಫ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಎಸ್ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 2011ರಿಂದ 2023 ಮಾರ್ಚ್ರವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕಾಯಕರ್ತೆ, ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ₹183 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು, ಸಹಾಯಕಿ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಡಿಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ, ಹಣ, ತರಕಾರಿ, ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡಬೇಕು. ನೌಕರರಿಗೆ, ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ನೌಕರರಿಗೆ ಸಹ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಇಡುಗಂಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ನಾ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಎನ್.ಗಂಗರತ್ನ, ಶ್ಯಾಮಲ, ಗಂಗರತ್ನ, ಅನಿತ, ಮಮತ, ಮಂಜುಳ, ಆಂಜಿನಮ್ಮ, ಸುಜಾತ, ಅಲುವೇಲಮ್ಮ ಇದ್ದರು.