ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು: ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ‘ಚಿತ್ರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿ’ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತೇಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಸಂತೇಮೈದಾನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೂ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಾವತಿ ಪುನಶ್ವೇತನ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಶೇಖರನಾಯ್ಡು, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ನದಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ನದಿಯ ಒಡಲಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯ ಮೂಲ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ದುರ್ನಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನದಿಗೆ ಕಸ ಹಾಕಬಾರದು, ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನದಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇರಬೇಕು. ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರುಸಿಗಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಬಾರದು. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು’ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಿತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು, ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ರವಿ, ಎ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಎಂ.ಪಿ. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಡಿ.ಟಿ.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಎನ್.ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಸೋಮಶೇಖರ, ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ, ಟೌನ್ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್.ಹರೀಶ್, ಬಿಟಿಸಿ ಸೀನಾ, ಬಿ.ಎ. ಬಾಬಾಜಾನ್, ಜೀವಿಕಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಜಿ.ಮುಸ್ತಾಫ, ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ, ಮಂಜುಳ, ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರಭಾ, ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ, ಚಲಪತಿ, ರಾಮಾಂಜಿ, ರವಣಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಶಿವಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-16-1569720327</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>