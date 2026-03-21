ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಚೌಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪದಾರತಿ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋತೇಪಲ್ಲಿ, ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಾದಾರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಜಾರುಟ್ಲು ಪರಿಷೆ ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋತೇಪಲ್ಲಿ, ಪಾತಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ರಾಯದುರ್ಗಂಪಲ್ಲಿ, ನಲ್ಲಪರಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಜತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ತೋಪಿನವರಿಗೂ ತಮಟೆ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.

ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪದಾರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ, ರಾಯದುರ್ಗಂಪಲ್ಲಿ, ಜಿಲಾಜರ್ಲು, ಪಾತಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಾರುಟ್ಲು ಪರಿಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ನಲ್ಲಪರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಕುಮಾರರು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಜಾರುಟ್ಲು ಕಂಬದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಜಾರುಟ್ಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತಾಳೆ ಅಂಟಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಬದ ಮೇಲಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಟಿನ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಜಾರುಟ್ಲು ಕಂಬವನ್ನು ಏರಲು ಹೋದ ವೀರಕುಮಾರರು ಜಾರಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ನೆರೆದ ಜನರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ