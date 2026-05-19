ಗಣೇಶ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ವರಸಿದ್ಧ ವಿನಾಯಕಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>15ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಡಿದಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟಮರಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಅಶ್ವಥ್ಥನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಷಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ವೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಶಾರಾಧನೆ, ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನ, ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಮೂಲದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನವಗ್ರಹ, ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಾದಸ್ವರ ಮತ್ತು ಡೋಲು ವಿದ್ವಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹೂಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೀಲುಕುದುರೆ, ಗಾರುಡಿಬೊಂಬೆ, ಕೋಲಾಟ, ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಜಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಬು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋಪಾಲ, ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಗೋವಿಂದ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಕಾಶ, ಬಿ.ಆರ್.ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಡು, ಸುಜಾತಾನಾಯ್ಡು, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಪ್ರತಾಪ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಎ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎ.ಆನಂದ್, ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಎ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಭೂಷಣಂ, ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ, ಬಿಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>