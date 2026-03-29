ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 31ರಂದು ಹುಸೇನ್ ಷಾ ವಲಿ ಉರುಸ್

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದನಾ ಹುಸೇನ್ ಷಾ ಖಾದ್ರಿ (ರ.ಹ) ಅವರ 62ನೇ ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆ ಇದೇ 31ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೊಡಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹುಸೇನ್ ಷಾ ವಲಿ ಅವರ ದರ್ಗಾದ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂದಲ್ ಎ ಷರೀಫ್ (ಗಂಧದ ಪೂಜೆ) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು, ಕರಗ ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉರುಸ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುಂತೆ ಸಮಿತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>