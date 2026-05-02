ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮೇ 7 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕರಗ ಸಮಿತಿಯವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಗ ಉತ್ಸವದ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರಗ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಜಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇ 7ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸಿ ಕರಗದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೂರು ವಹ್ನಿಕುಲ ಧರ್ಮೇಶ್ ಹಸಿ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 8ರಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಾದ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿ ಪುನೀತ್ಸ್ವಾಮಿ, ಕರಗ ಸಮಿತಿಯ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಪೋತೇಪಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ, ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಗಡ್ಡಂನರಸಪ್ಪ, ಆರ್.ಪ್ರತಾಪ್, ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಿ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ಜಿನ್ನಿ), ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಗಡ್ಡಂರಮೇಶ್, ಗೋಪಾಲ್, ಸ.ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>