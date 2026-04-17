ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 7ರಿಂದ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ7 ರಿಂದ 10 ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಆರ್.ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 7ರ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಸಿ ಕರಗ, ಮೇ 8ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಾದಾರತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7ವರಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಅದ್ದೂರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಪ್ತ ಕಲಶ ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೇ 9ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೂವಿನ ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದೇವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಪಟ್ಟಣದ ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸಮಂಜರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಮೇಲೂರು ವಹ್ನಿಕುಲ ಧರ್ಮೇಶ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರಗ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಮೇ 10ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ವರೆಗೆ ಒನಕೆ ಕರಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಾರ್ಡ್, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗ ಸಂಚರಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕರಗ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಜಿ.ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕರಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ರಸಮಂಜರಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದರೆ, ಕರಗ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿ ಪುನೀತ್ಸ್ವಾಮಿ, ಕರಗ ಸಮಿತಿಯ ಮರಿಯಪ್ಪ, ಪೋತೇಪಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ, ಗಡ್ಡಂನರಸಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಅಶ್ವಥ್ಥಪ್ಪ, ಗಡ್ಡಂರಮೇಶ್, ಗೋಪಾಲ್, ಸ.ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಸೈಯ್ಯದ್ಸಿದ್ದೀಕ್, ಮಣಿಕಂಠ, ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಮನ್ಸೂರ್, ಮೆಕಾನಿಕ್ಬಾಬು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>