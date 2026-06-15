ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ, ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ

<p><em>ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್</em></p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸೆವೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ತಂತಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗೆ, ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪಾತಪಾಳ್ಯ, ಸೋಮನಾಥಪುರದವರೆಗೆ 11 ಕೆ.ವಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸೆವೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಸಂಯಮ ಶಾಲೆ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಂಬಿಗಳ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಚದುರಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಾಗಿವೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೇತಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಂಟಿ, ಕಳೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಶಾಲೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಮುಂದೆ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಸೂತ್ತ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಬಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಮಹಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮಹಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಟುುಕುವಂತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಾವ್ಯಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ, ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಮಹಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಜಾಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳಿನ ತಂತಿ ಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು, ಕಂಬ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-16-1831657600</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>