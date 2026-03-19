ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳ 2026: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳ-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. 

ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಾಂ, ಬದನೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬೋಂಡಾ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬ್ರೆಡ್ಬಜ್ಜಿ, ಬಾರಾ ಮಸಾಲ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಸಾಲ, ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲೆಪುರಿ, ಬಟಾಣಿ ಪಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳು, ಮುಸಕಿನಜೋಳ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕರ್ಬೂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.

ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳಿವೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ... ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸೇವಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಗುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಬಿಸಿಊಟ ನೌಕರರು, ಪೋಷಕರು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. 

8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಿತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ, ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ₹800 ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹500 ನನ್ನ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು, ₹300 ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೆಯಿಂದ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು. 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಲಾಭ, ನಷ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದರು. 

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಆರ್. ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಗ್ರಾಹಕರ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದರು. 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವಪ್ಪ, ಕುಶಲ್ಕುಮಾರ್, ನಸರುದ್ದೀನ್, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಪ್ರಭಾವತಮ್ಮ, ಧರ್ಮಪುತ್ರಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಪದ್ಮಜ, ರಜಿನಿ, ಕೋದಂಡರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಕವಿತ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗಣೇಶ್, ಭಾಸ್ಕರ, ಮಧುಶ್ರೀ ಇದ್ದರು.