ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ ಇಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು–ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ-44ರ ಟಿ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಟಿ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಟಿ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಟಿ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲುಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಸ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಿ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು 5 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೀದಿದೀಪ ಅಥವಾ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲೇ ನಡೆದು, ಊರು ಸೇರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಚಲಪತಿ, ರತ್ನಮ್ಮ, ವೆಂಕಟಶಿವಪ್ಪ ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>