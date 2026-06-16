ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ವಿರೋಧಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ

<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರೋಧಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಜಾಥಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಂತರ ಡಿವಿಜಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಚ್.ಎನ್.ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ, ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಮದ್ ನೂರುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಮತದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಮತದಾನದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಮುರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದವರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಅಮಾಯಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ರಾಜ್ಯವು ಸಂತ, ಶರಣ, ಸೂಫಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದ ನಾಡು. ಇಂತಹ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 18ರವರೆಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ದಳದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಭೂಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್, ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್, ಹೈದರ್ ಬೇಗ್, ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿ.ಶಮೀರ್, ರವಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪವನ್, ಯುಮನಮ್ಮ, ಎ.ವಿ.ಪೂಜಪ್ಪ, ಜೀವಿಕಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್, ಬಿ.ಎಚ್.ಆರೀಫ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಜಿ.ಎನ್.ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಬಿ.ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮೂರ್ತಿ, ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಹೊಸಹುಡ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಿಟಿಸಿ ಸೀಣಾ, ಸಲೀಂ, ನರೇಂದ್ರ, ಭಾಷಾ, ಹೈದರವಲಿ, ಖಲೀಲ್, ಅಂಬರೀಷ್, ಬಿಳ್ಳೂರು ಷಫಿ, ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-16-1894737780</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>