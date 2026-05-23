ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಪುರಸಭೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಳೆಗೆ ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಡನೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥಾವುಲ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಾರೇಗೌಡ, ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಎ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಗಡ್ಡಂರಮೇಶ್, ನೂರುಲ್ಲಾ, ಅಶೋಕ್ರೆಡ್ಡಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಶ್ರೀನಾಥ್, ಶಬಾನಾ, ರೇಷ್ಮಾನಯಾಜ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಅವಿಕಿಶಿತ್ಗೌಡ, ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ