ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ; ಜಂಗಮಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟ

<p><em>ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ‘ಕೆಐಎಡಿಬಿಯು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಎದುರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನೂರು ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಐ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರಣವೇನು: ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವುರೈತರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆರೈತರು, ರೈತ ಸಂಘದವರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದೂ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಹುರುಪುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಜಂಗಮಕೋಟೆ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀತಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏನಿದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ: ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ, ಜಂಗಮಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ ಏಕೆ? ನಾಟಕ ಬಿಡಿ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿ, ಭೂಮಿಯ ಪರ ನಿಲ್ಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ‘ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರಿ’ ಎನ್ನುವ ಬರಹಗಳು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಪರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಸಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ’ ಹೆಸರಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ರಾಸುಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸುವುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೊ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ–ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಮರವೂ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-18-447274411</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>