ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್; ಶೇ 80 ರೈತರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
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