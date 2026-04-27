ಗಬ್ಬು ನಾರುವ ತಂಗುದಾಣ, ನಿತ್ಯ ಗೋಳು...

ಚೇಳೂರು: ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬದಲು ಕುಡುಕರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಂಗುದಾಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ, ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉಗಿದ ಕಲೆಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ದುರ್ವಾಸನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕಿತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಹಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಳಲು.</p>.<p>ತಂಗುದಾಣಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕುರೂಪವಾಗಿವೆ. ತಂಗುದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಿಷಜಂತುಗಳ ಭಯವೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡಬೇಕಾದ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುರಿದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದ ಆಸನಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತಂಗುದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>