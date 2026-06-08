ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಮೃತ್ಯುಕೂಪವಾದ ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರಸ್ತೆ: ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ l
ನರೇಂದ್ರ ಕೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 5:17 IST
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ChikkaballapurRoad repair

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