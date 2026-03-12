ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಉನ್ನತೀಕರಣವಾಗದ ಚೇಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ; ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕನಸು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:49 IST
ಚೇಳೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 5.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಡಾ.ಎಸ್‌.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿಎಚ್‌ಒ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು. ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸುಮತಿ ಗೃಹಿಣಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇವಲ ಭರವಸೆ ನೀಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಪರ್ವ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ.  
ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
Chikkaballapur

