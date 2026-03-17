ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಿ; ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 ಮತ್ತು 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರುವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗೃಹಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ದೂರವಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರು ನೀಡಲು, ಸಂದೇಹ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು; 7975199954

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು; 9740556453

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು; 9008232089

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು;9902294444

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು; 8553308228

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು; 8277688661

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು; 8310938149,

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು; 9945168381

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ; 9448684299, 08156-277007