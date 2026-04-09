7 ಆಯುಷ್ ಮಂದಿರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 7 ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್, ಯುನಾನಿ, ಆರ್ಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳತ್ತ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ, ಆಚೇಪಲ್ಲಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳ್ಯಾ, ಜಿ.ಕೊತ್ತೂರು, ಪುಲಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಉಲ್ಲೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ₹65 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆಂಡೂರು, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ, ಸಂತೇಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ 7 ಮಂದಿರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯುನಾನಿ ಹಾಗೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಗೊಂಡು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 50ರಿಂದ 60 ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚದುಲಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಿಎ ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಯೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 7 ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ ಹೀಗೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವವಿದೆ’ ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಬರಯತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-16-1770187237</p>