ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇ–ಆಡಳಿತ’

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ‘ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’, ‘ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಕಾಣಿಯಾಗಿವೆ’, ‘ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರೂ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ’–ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ನಿತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೂರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರೇ ‘ಅರ್ಜಿ ಕಳ್ಳತನ’, ‘ಕಡತ ಕಳ್ಳತನ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ‘ಇ–ಆಡಳಿತ’ದಡಿ (ಇ–ಆಫೀಸ್) ತರಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಪ್ರಭು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ನೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇ–ಆಡಳಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಹ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈಡೇರಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅರ್ಜಿಗಳು, ಕಡತಗಳು ‘ಇ–ಆಡಳಿತ’ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ವೇಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇ–ಆಡಳಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ–ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳು, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಿವೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ‘ಇ–ಆಡಳಿತ’ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ, ಬೀದಿ ರಿಪೇರಿ, ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಆಯಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇ–ಆಡಳಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಜಿ. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಪ್ರಿಲ್ನೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇ–ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನೀಡುವ ನಂಬರ್ ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 30ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನೂ ಇ–ಆಡಳಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಮೂರೇ ಮೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇ–ಆಡಳಿತ ಜಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಅಭಿಯಾನ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇ–ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಸಾವಿರ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-16-380927675</p>