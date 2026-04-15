ಜಮೀನು ಉಳಿಸಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫಲಕ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿಯ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನನ್ನ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಫಲಕ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತು. ನನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟಮ್ಮ, ಗೌರಿಶಂಕರ್, ಭವಾನಿ, ಪನ್ವಿತ್, ಗುರುಚರಣ್, ಡೇರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಮ್ಮ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಶೀಲಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-16-1729532127</p>