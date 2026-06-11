ಬಲಿಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಯೋಗಿ ನಾರೇಯಣ ಯತೀಂದ್ರರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬಲಿಜ ಸಂಘವು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಿಜ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲಿಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಈತಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ರಘುಪತಿ, ಕಿಸಾನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಬು, ಎಸ್.ವಿ. ಲೋಕೇಶ್, ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮು, ಮಹಿಳಾ ಬಲಿಜ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈದೇಹಿ, ಪೆರೇಸಂದ್ರ ದಯಾನಂದ್, ದಿಗೂರು ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-16-1106156099</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>