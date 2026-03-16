ಎಚ್‌.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಂದ್

ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗೆ ನಿಯೋಗ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯೇ 10 ದಿನಗಳ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೂ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

 ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಅಹಿಂದ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಹಿಂದ ಜನರು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆ. ನೀವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ತಂದೆ ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.