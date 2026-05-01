ಭಾರತಿನಗರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾವು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಭಾರತಿನಗರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಭಾರತಿನಗರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.

'ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಡಾವಣೆ ನಾಗರಿಕ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡುವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-16-629643509