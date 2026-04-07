‘ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ’

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಡಲ, ಬೂತ್ ಘಟಕಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್, 1980ರ ಏ.6ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಪಕ್ಷವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮದು ನಾಯಕರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. 14 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಬಾರದು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಧೈರ್ಯಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳು ಭಯಬೀಳುವರು. ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನದಿ ಜೋಡಣೆಯ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸಹ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಚಿಂತಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಂಗೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ. ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹಿಂದೆ ದೇಶಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್, ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮರಳುಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎ.ಗಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-16-1188208997</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>