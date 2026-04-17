75 ಯೂನಿಟ್‌ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಪೇಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ, ವಾಸವಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 75 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು.</p>.<p>ರಕ್ತದಾನವು ಅಮೂಲವಾದ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡಳಿಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ವಿ.ಗಣೇಶ್, ಬಿ.ಎ.ಬದರೀನಾಥ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿರಾಮ್, ರಾಣಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>