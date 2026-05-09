ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ; ನೀಗದ ರಕ್ತ ಕೊರತೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಂತರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಧಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಈ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು.</p>.<p>2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವು 6,804 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವು 1,240 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವು 7,434 ಯುನಿಟ್, ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವು 1,947 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ 7,521 ಯುನಿಟ್, ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 4,503 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹದ ಶಿಬಿರಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ 2023ರಿಂದ 26ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 208 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 37 ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹದ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೇ 2,054 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. 2023ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ 12,129 ರಕ್ತದ ಯುನಿಟ್</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಕ್ತನಿಧಿಯೂ ಬರಿದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಚಿತ್ರನಟರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುವರು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-16-1401628348</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>