<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಆರಾಧನೆ ಕಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುರಭಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಎಂ.ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರ ‘ಮನದ ಮಾತು’ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೋವು, ನಲಿವು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಶ್ರಮದ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಎನಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇ.ಬಸವರಾಜು, ‘ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ‘ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನ ರೀತಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಲವುಗಳಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವರು. ಆದರೆ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಓದು ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಕೆ.ಎಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಕೋಡಿ ರಂಗಪ್ಪ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಲುವಳ್ಳಿ ಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಳ್ಳೂರು ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆ.ವಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಹಿತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕಲ್ವಮಂಜಲಿ, ಎಚ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಅಂಬಿಕಮ್ಮ, ಸು.ಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅನಿತಾ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-16-1441011723</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>