ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ' ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ

<p><em>ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್</em></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಏಕಪೋಷಕ, ಅನಾಥ...ಹೀಗೆ ದುರ್ಬಲ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಲು ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹4 ಸಾವಿರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏನಿದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ: ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹4 ಸಾವಿರ ನೆರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 18 ವರ್ಷ.</p>.<p>ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏಕಪೋಷಕ, ಅನಾಥ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಪೋಕ್ಸೊ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಈ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕತ್ವ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,013 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 295 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2026 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹4 ಸಾವಿರವನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ 268 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 745 ಮಕ್ಕಳನ್ನು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ 185 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 930 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>2025–26ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 76, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 141, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 94, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 292, ಗುಡಿಬಂಡೆ 31 ಮತ್ತು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 111 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 745 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 19 ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-16-1952787654</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>