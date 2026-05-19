ನಗರಸಭೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮಾನತು

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಮಾನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ., ಮತ್ತು ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಅಮಾನತಿಗ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧ್ವಾನ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ. ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಟಪಾಲು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿವ ಮನವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜೇಶ್ ಕೆಲಸ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಅರ್ಜಿ, ಮನವಿಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇ–ಆಸ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಮೂನೆ 3 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ 3ಎ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ವರದಿ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಗೆ 14ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜೇಶ್ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿಧಾನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇ–ಖಾತಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇ–ಖಾತೆ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕರರ ಲೀನ್ ಅನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಲೋಪ: ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವುದು, ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕರವಸೂಲಿಗಾರ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪನನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ 21ರಿಂದ 23ನೇ ವಾರ್ಡ್ವರೆಗೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಿಯ ಕಡತಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ₹ 13,14,146 ಗಳಾಗಿವೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನ 8 ತಿಂಗಳ ₹ 1,07,45,168 ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ನಗರಸಭೆಯ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಎಸಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಲೀನ್ ಅನ್ನು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-16-34761335</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>