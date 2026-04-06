ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಸಿಎಸ್ಐ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳು ನಡೆದವು. ಚರ್ಚ್ ಆವರಣವನ್ನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಹೊಸ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಿಎಸ್ಐ ಗಾಯನ ತಂಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಬೈಬಲ್ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭಾಪಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್, ಏಸು ಅವರು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ದಿನವೇ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ದಿನ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ ತುಂಬಿದ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ಜೀವ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ. ಏಸು ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹರಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಖಜಾಂಚಿ ಹೆನ್ರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವು ದುಃಖದಿಂದ ಸಂತೋಷದತ್ತ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ದಾಸ್, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲ್ ಅಬ್ರಹಮ್, ಕಿರಣ್ ವಿಕ್ಟರಿ, ಆದರ್ಶ್, ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸ್, ಎಸ್. ಸಂದೀಪ್, ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಹೆನ್ರಿ, ಎಂಜಲಿ ಜೆಸ್ಸಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಸೈಮನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>