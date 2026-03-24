ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಬಿತ್ತಿದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವಚನಕಾರರು. ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೇಯ್ಗೆ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾಯಕ ಅನುಭವಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ದಾಸಿಮಯ್ಯ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಕವಿ, ಪ್ರಥಮ ವಚನಕಾರ. ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು, ಮೇಲು-ಕೀಳು, ಆಚರಣೆಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು ಊರೂರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಬಿತ್ತಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಎಚ್.ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 176 ವಚನಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ವಚನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್.ವಿ.ಶಶಿಧರ್, ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರು 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನಕಾರ. ಇವರು ಶಂಕರಿ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿ ಮಗನಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಂಭಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದೆನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ, ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಎಂದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಚಂದ್ರಕೊಂಡ ದೇಶೀಕೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಶಿವಾನುಭವ ಪಡೆದರು. ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ದಾಸಿಮಯ್ಯ ತನ್ನ ಮನೆತನದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ 'ರಾಮನಾಥ'ನನ್ನೇ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ ಗಣೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಡಿಬಂಡೆ ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ನೇಕಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ, ಸಮುದಾಯದ ಖುಷ್ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಮುನಿರಾಜು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-16-1482372952