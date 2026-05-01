ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ; 57 ದೂರು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಲ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಾಗುವ ಹೊತ್ತು. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಹಾಳಾಗಿದೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರಣ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿವೆ, ನೀರು ಇದ್ದರೂ ವಾಟರ್ಮೆನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ...ಹೀಗೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ 57 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 53 ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಾ.9ರಿಂದ ಏ.16ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 10 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಏ.17ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ 47 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಪರಿಹಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರ ಐದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 31 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 108 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಈಗಾಗಲೇ 86 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>