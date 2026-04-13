ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಘಟಕ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸಂಸದರ ಅನುದಾನ, ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ತಂದು 2028ರ ಜನವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗು ವುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಯಾವ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ನೀರನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದುದು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾದುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಈ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇ ಇವರ ಸಾಧನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಲು ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೊರಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನಗಂಡು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದೆವು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೂರು ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 500 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ ಮುಖ್ಯವೇ. ಮೂರು ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಈ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನಗತ್ಯ. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್.ಎನ್.ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ರೈತರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದವರು ನನ್ನಿಂದ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಆಪ್ತರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವುಲಕೊಂಡರಾಯಪ್ಪ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಲೀಲಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಿನಿಕೃಷ್ಣ, ಬಿ.ಎನ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-16-226498776</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>