ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ಬಾಲಕಿರಣ’ ಯೋಜನೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಳಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ– ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ (ಜೀವಿಕ) ಜಿಲ್ಲೆಯ 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಬಾಲಕಿರಣ’ ಶಾಲೆ ವರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10.5ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇ 29.9 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸಿ ಓದುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಶೇ 1.7 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಶೇ 4.1 ಮಕ್ಕಳು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ’–ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಸಿಇಆರ್ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ 812 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಕಡೆಶೀಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ಡಿಗೊಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಮಂಡಿಕಲ್ಲು, ಪೆರೇಸಂದ್ರ, ಕೋರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಬಲೆ, ಕಮ್ಮಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸೇಗಾರಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಗಾನಪರ್ತಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತೂರು, ನಿಮ್ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಚೇಳೂರು, ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ, ಚಾಕವೇಲು, ಡಿ.ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ, ಗೊರ್ತಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಾ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಜೀವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ 26 ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕಡುಬಡವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜೀವಿಕಾ ‘ಬಾಲಕಿರಣ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. 2024ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 26 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿರಣ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವುದು, ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ, ವರ್ಣಮಾಲೆ ಮುಂತಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದುವುದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 8.30ರವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೋಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಊರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಧನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಪಾಠಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲಕಿರಣ ಹೆಸರಿನ ಸಂಜೆಯ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯಧಾರಿತ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೀವಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು 26 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವವರು ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-16-1777510537</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>