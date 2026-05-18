ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಯುವಕ ಸಾವು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಸಮೀಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಮತೀನ್ (18) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆಯ ಜಕ್ಕಲಮಡುಗು ನೀರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಿಗೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಂಪ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಮೋಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೋಟರ್ನ ವೈರ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿತ್ತು. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೈಯದ್ ಮತೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>