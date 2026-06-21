35 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ‘ಪರಿಸರ ಉತ್ಸವ’

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆವಲಗುರ್ಕಿಯ ಈಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ‘ಹಸಿರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ’ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸದ್ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಸರ ಉತ್ಸವ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿನೋದ ಆಟಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ 12ರಂದು ಅರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ದಿಣ್ಣೆಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಕವರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಶೆಟ್ಟಿಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಭಿಯಾನವು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 29 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪರಿಸರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವೃದ್ಧಿ, ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮುದಾಯ ನೆಡುತೋಪು ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಯಾನವು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-16-532989514</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>