ಚಿನ್ನ ಕದಿಯಲು ಯತ್ನ; ‍ಪತಿ ಪರಾರಿ, ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯು ಚಿನ್ನ ಕದಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿ ಆದರೆ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ 11.30ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾಸವಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದ ಕೃಷ್ಣ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಮೇತ ದಂಪತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕಪಾಟಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಉಂಗುರಗಳ ಚೀಲವನ್ನ ಎಗರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಎದುರುಗಡೆಯ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-16-2055495034</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>