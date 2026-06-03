ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
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ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಾದಿವೆ 1,895 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು

Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:02 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 0:02 IST
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