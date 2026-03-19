ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ: 150 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 60 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ 27 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ 25, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 20, ಗೌರಿಬಿದನೂರು 7 ಹಾಗೂ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ 3 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಈತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ, ಮರಳುಕುಂಟೆ, ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹೂವು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಗೊಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.

'ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ದಯಾನಂದ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಈತ ಮಾಕಲಹಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನಕೇಶವಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.

ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅರಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಗಿಲು ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು.

ಮಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದ್ದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ

ಗುಡಿಬಂಡೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದಿನ್ನಮೇಲಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹೂವು ಕೋಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಬುಧವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನ್ನಮೇಲಿನಹಳ್ಳಿ ರೈತ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕ