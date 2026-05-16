‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ’ ಉಪನ್ಯಾಸ

<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ನಗರದ ಬಿಜಿಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ’ ಎಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಕೆ. ಧನಪಾಲ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದ ಅಪರೂಪದ ಶಾಸನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಎಪಿಗ್ರಾಪಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಪೆರೇಸಂದ್ರದ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಣಿವೆಯ ಕೇತಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಾಸನ, ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಕಲ್ಲೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಾಯಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ, ಮುದುಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಾಸನಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನರೇಂದ್ರ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ‘ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಶನ’ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್. ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಎನ್. ಮಧುಸೂದನ್, ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260516-16-427186865</p>