<p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 330 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 330 ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2026–27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 165 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 165 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ಪಾಲನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ/ಬಾಧಿತ 18 ವರ್ಷದ 364 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತುಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ 330 ಮಕ್ಕಳು ಈ ವರ್ಷವೂ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>33 ಮಕ್ಕಳು 18 ವರ್ಷಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮಗು ಮರಣ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪಾಲನಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಡಿಎಪಿಸಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ₹62.24 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-16-808462309</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>