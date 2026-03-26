ಗೃಹಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ; ದಂಡ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಳಮಂಡಲಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ₹ 20 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶೇ 12.5ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶೇ 14.5ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಜನಾರ್ದನ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇವಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹ 20,000 ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಮತ್ತು ದಾವೆ ವೆಚ್ಚ ₹ 10 ನೀಡಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶೇ 14.50 ರಿಂದ ಶೇ 12.50 ಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-16-1850457729</p>